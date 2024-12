Mercado: novela Abel Ferreira, recado a Pogba, Santos surpreendido e mais

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. A segunda-feira (16) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Novela Abel. Na mira do Sporting, de Portugal, Abel Ferreira vai permanecer no Palmeiras em 2025, afirmou o colunista André Hernan no De Primeira. Segundo o jornalista, o técnico tem sido ativo no planejamento do Verdão para a próxima temporada e foi decisivo para conseguir o "sim" de Facundo Torres. "Torcedor do Palmeiras, fica tranquilo — o Abel não sai agora. Ou, pelo menos, não dá nenhum indício internamente no Palmeiras que vá sair", falou Hernan.

Será que vem? O atacante Alex Arce, artilheiro da LDU, comentou sobre a possibilidade de jogar pelo Palmeiras. Ele entrou na mira do clube paulista recentemente. "Quem não gostaria de jogar no Palmeiras?", disse ele à rádio Versus, do Paraguai. O alviverde sinalizou uma proposta de 4 milhões de dólares (R$ 24,5 milhões) por Arce. A LDU, por sua vez, respondeu com uma contraproposta de 6 milhões de dólares (R$ 36,8 milhões).