Agente de Artur Jorge quebra silêncio: 'Botafogo sempre soube das ofertas'

Artur Jorge tem neste momento duas ofertas para deixar o Botafogo, sendo uma delas do Qatar. Eram três propostas, na verdade, mas uma delas caiu, logo depois da conquista da Libertadores, na última semana de novembro. Todas elas foram repassadas para a diretoria do clube carioca, nomeadamente a Alessandro Brito e Pedro Martins.

"Tivemos uma primeira oferta em outubro e prontamente comunicamos o Botafogo. Já na semana da final da Libertadores, avisamos que o Artur havia recebido mais três ofertas: uma do México, uma da Europa e outra do Qatar. Passamos tudo para os dirigentes do Botafogo, mais uma vez com transparência. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da decisão contra o Atlético-MG, assim não haveria uma quebra de foco. O clube sempre soube das ofertas", revelou Hugo Cajuda, empresário do técnico português, em entrevista exclusiva ao UOL Esporte.

"Houve, sim, uma reunião depois da Libertadores, comigo, Alessandro Brito e Pedro Martins, onde expliquei em detalhes que os três clubes interessados estavam dispostos a pagar a multa rescisória do treinador. A informação seria então repassada ao John Textor, como ele próprio chegou a revelar à imprensa. Qual foi o feedback? Até o momento, nenhum. Isso não é uma crítica, é somente uma constatação. O Botafogo não é obrigado a fazer nada. Estou apenas a informar a verdade", completou.