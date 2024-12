Hernan: Cruzeiro bate martelo e decide não comprar Gabriel Verón

Torcedor do Palmeiras, fica tranquilo — o Abel não sai agora. Ou, pelo menos, não dá nenhum indício internamente no Palmeiras que vá sair. Muito pelo contrário: o Abel está trabalhando para ter um time mais competitivo em 2025.

Não há negociação em curso com o Abel, ninguém do Sporting procurou o estafe do Abel em Portugal para negociar. O que há é interesse, especulação, papo de bastidor que tomou corpo na imprensa portuguesa.

André Hernan

Assista ao vídeo:

