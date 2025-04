Detroit Pistons x New York Knicks Palpite: Onde Assistir, Hora - NBA - 10/04

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🎯 Palpite 2. Mais de 229,5 pontos - odd de 1.93 na Novibet

Os dois encontros entre Detroit Pistons e New York Knicks na temporada passaram a marca de 229,5 pontos. Agora, com os ataques mais alinhados e com o iminente encontro entre ambos nos playoffs (o Knicks é o 3º e o Pistons o 6º na divisão, o que deve fazer com que joguem na primeira rodada dos playoffs), ambos os times devem querer vencer aqui.

Some a isso o fato de 3 importantes desfalques na defesa do Knicks e provavelmente teremos uma partida com muitos pontos.

Toque no botão a seguir para fazer este palpite na Novibet!