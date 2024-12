Fatal Model diz que negocia com Corinthians e dá recado a Pogba; clube nega

Pogba está livre no mercado

O meio-campista francês está sem clube após rescindir com a Juventus. Ele rompeu o seu contrato com o clube italiano recentemente e pode assinar com qualquer equipe de maneira gratuita.

O atleta está suspenso por causa de doping. Em 2023, um exame detectou a presença de testosterona no sangue do jogador durante um jogo entre Juventus e Udinese, pelo Campeonato Italiano.

Pogba pegou pena de quatro anos, mas apelou à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e teve o gancho reduzido. Ele foi punido por 18 meses e, por isso, só poderá jogar a partir de março. O francês, no entanto, pode treinar a partir de janeiro em algum clube.

O jogador deu sinal positivo para jogar no Brasil. Recentemente, ele brincou sobre jogar de graça no Corinthians para atuar ao lado de Memphis Depay — eles foram companheiros no Manchester United.