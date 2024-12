Fortaleza fecha contratação de argentino e tem lateral 'muito próximo' do acerto

Em 2020, retornou ao Boca, passagem que perdura até a atual temporada. Com as cores da equipe, Fernández conquistou duas Copas da Liga Profissional (19/20 e 22/22), dois Campeonatos Argentinos (2020 e 2022), uma Copa da Argentina (11/12) e uma Supercopa da Argentina (21/22).

"O Diogo Barbosa está muito próximo. O Mário Bittencourt (presidente do Fluminense) a negociação do Diogo hoje, em coletiva. Faltam detalhes para a gente poder anunciar", disse Marcelo Paz.

Diogo Barbosa chegou ao Fluminense no ano passado e realizou 67 partidas com a camisa do Tricolor, tendo anotado um gol e contribuído com três assistências. Pelo clube, conquistou dois títulos: Copa Libertadores em 2023 e Recopa Sul-Americana de 2024.

"A gente deve buscar mais dois ou três nomes. Entendo que temos um bom elenco, boas possibilidades em todas as posições, mas sempre queremos fazer algo a mais. Para nós, o time de 2025 tem que ser melhor do que o de 2024. Esse é o processo, ano a ano dar um passo a frente. Com responsabilidade e equilíbrio, mas com ambição de poder entregar algo a mais", completou.