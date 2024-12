Santos aposta em boa relação com Palmeiras para contratar Zé Rafael

Teixeira argumenta que a rivalidade entre os grandes de São Paulo precisa se limitar ao campo. O santista quer estimular as negociações com Palmeiras e também Corinthians e São Paulo.

O mandatário santista já havia conversado com o Palmeiras por Rony e com o São Paulo por Luciano, em tratativas que não avançaram. Há diálogos periódicos com os demais presidentes também por outras questões, como o calendário.

Como convencer Zé Rafael?

O Santos pensa até em recolocar Zé Rafael como armador. O meia virou primeiro volante no Palmeiras de Abel Ferreira.

Zé já disse que não gostaria de ter virado marcador, mas aceitou em prol do Verdão. O Peixe, então, está disposto a contratá-lo para a função que brilhou no Bahia anteriormente.

Ser meia também geraria menos desgaste físico. O jogador tem um problema crônico na coluna e não conseguiu se destacar nesta temporada.