Matheus Henrique vai passar por cirurgia no joelho e pode desfalcar Cruzeiro em até seis meses

A derrota para o Mushuc Runa, por 2 a 1, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, não foi a pior das notícias para o torcedor do Cruzeiro. Nesta quinta-feira, o volante Matheus Henrique teve diagnosticada uma lesão no menisco do joelho direito. O jogador será submetido a cirurgia e pode parar entre dois e seis meses a depender do procedimento.

"O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco lateral do joelho direito. A indicação para o caso é de uma cirurgia, que será realizada nos próximos dias", revelou o clube. "Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro. Desejamos uma ótima recuperação para o nosso camisa 8."

O jogo com os equatorianos estava no começo quando Matheus Henrique se chocou com Tapiero em disputa pelo alto e caiu sentindo dores. Após atendimento médico, o volante ainda tentou continuar na partida, mas acabou substituído com somente 13 minutos - o jogador do Mushuc Runa também deixou a partida.