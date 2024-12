Oscar, Luciano, Wendell... Presidente detalha mercado da bola no São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, atualizou o panorama do clube neste início do mercado da bola — o Tricolor está atrás de nomes como o meia Oscar e o lateral-esquerdo Wendell. O dirigente, que também abordou o interesse do Santos em Luciano, esteve no CT de Cotia para falar sobre investimentos na base e aproveitou para abordar as possíveis novidades.

O mercado são-paulino

Oscar não vem mais? "Nosso pessoal tem levantado essa possibilidade. Nós queremos e gostaríamos de ter o Oscar, mas depende de uma posição familiar dele. É uma pessoa que está fora do Brasil há muito tempo, de repente prefere continuar. Estamos vendo com calma. não adianta você falar: 'tem que ser'. Se ele não for uma pessoa que comprovadamente que vai ajudar, não adianta você fazer o esforço. O James tinha um quadro maravilhoso, se ele jogasse no São Paulo como jogou na Colômbia, estava resolvido, mas todos vocês conhecem que a novela com ele não teve um fim como a gente queria."

Luciano foi alvo recente do Santos, mas proposta foi negada pelo Tricolor Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Luciano sai? "Ele é um atleta do São Paulo. Ele fez 18 gols na temporada e deu duas assistências, é um grande jogador. Nossa área tem a obrigação de receber um coirmão que quer fazer uma proposta [Santos] e a gente analisa, mas o Luciano, pelo quadro que está aí, continua no São Paulo. Ele sairá se quiser ou se tiver uma proposta extremamente importante, prioritariamente para fora do país. Temos que ouvir, mas no caso do Luciano, está fora de cogitação."