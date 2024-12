Manchester United e Tottenham entram na disputa por John, do Botafogo

Com futuro incerto no Botafogo para 2025, o goleiro John virou alvo de disputa de clubes europeus para a próxima temporada. Além do Galatasaray, Manchester United e Tottenham também estão de olho no arqueiro.

Os rivais ingleses fizeram contatos nos últimos dias e entraram na briga pelo goleiro de 28 anos. As equipes consultaram valores e avaliam avançar no interesse.

O Tottenham perdeu o goleiro Guglielmo Vicario, que ficará meses afastado dos gramados devido a uma fratura no tornozelo. Por conta disso, os Spurs devem ir ao mercado em janeiro.