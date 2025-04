Cruzeiro confirma lesão de Matheus Henrique, que passará por cirurgia

Substituído com 13 minutos na derrota do Cruzeiro para o Mushuc Runa, por 2 a 1, na última quarta-feira, pela Sul-Americana, o meio-campista Matheus Henrique foi diagnosticado com uma lesão no menisco lateral do joelho direito.

O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco lateral do joelho direito. A indicação para o caso é de uma cirurgia, que será realizada nos próximos dias.