Portuguesa anuncia empréstimo de Rafael Santos à Chapecoense

Na atual temporada, Rafael Santos foi titular nas 13 partidas que a Portuguesa disputou. Essa foi a segunda passagem do goleiro pela Lusa. Entre 2014 e 2015 ele defendeu o clube em 43 partidas.

A Chapecoense se reforçou com o goleiro visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilmar del Pozzo agora conta com três arqueiros: Deivity, Léo Vieira e Rafael Santos.

Na carreira, Rafael Santos disputou 470 jogos e não sofreu gols em 146 oportunidades.