Arábia se aproxima de Casemiro após insistência de Cristiano Ronaldo

Hoje reserva na Inglaterra, o ex-volante da seleção ainda tem contrato com os "Red Devils" até junho do próximo ano. No entanto, por conta do seu alto salário (18,2 milhões de libras por temporada, ou R$ 11,2 milhões mensais), o maior de todo o elenco, o camisa 18 não deve ter tantas dificuldades assim para conseguir uma liberação caso esse seja seu desejo.

Parceria de sucesso

A insistência de CR7 em levar Casemiro para o Oriente Médio está ligada ao sucesso que ambos fizeram juntos no Real Madrid.

O português e o brasileiro foram companheiros em Madri durante quatro temporadas. Em todas elas, conquistaram o título da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, venceram um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e duas edições do Mundial de Clubes. Recentemente, eles se reencontraram no United, mas não conseguiram repetir o sucesso da década passada.

Mesmo à distância, os dois continuam sendo bons amigos. Antes da Copa do Mundo-2022, Ronaldo chegou a falar que esperava que a final do torneio fosse disputada entre Portugal e Brasil justamente pelo prazer de enfrentar Casemiro.

'Dono da Arábia'

Primeira contratação de impacto global feita pelo governo da Arábia Saudita (em janeiro de 2022), CR7 está cada vez mais poderoso no Al-Nassr.