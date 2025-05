Casemiro 'renasce' em fim de temporada e tem trunfo para voltar à seleção

Os dias no banco de reservas, convivendo com pesadas críticas feitas por jornalistas e torcedores e aparecendo em todas as listas de dispensa elaboradas pela imprensa deram lugar a presença cativa no time, atuações dignas de elogios e a possibilidade de conquistar um título continental.

Na reta final da temporada 2024/25, Casemiro está lavando a alma depois de três anos dos mais difíceis no Manchester United.

O volante conquistou a confiança do técnico Rubén Amorim, assumiu papel de protagonista na reta final da Liga Europa e até bancou o artilheiro na classificação da equipe inglesa para a decisão do torneio.