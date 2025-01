Janela já movimenta R$ 5,8 bi; Brasil só gasta menos que Premier League

15% do mercado

O valor gasto pelos clubes brasileiros equivale a pouco mais de 15% dos 920 milhões de euros (R$ 5,8 bilhões) movimentados pelo Mercado da Bola internacional em 2025.

O Palmeiras tem sido um dos protagonistas globais da janela de janeiro. É o quinto clube que mais gastou com reforços no mundo inteiro, e o terceiro de maior faturamento com venda de atletas.

O zagueiro Vitor Reis, negociado com o Manchester City por 35 milhões de euros (quase R$ 2220 milhões), protagonizou o terceiro maior negócio já concluído do ano. Já o atacante Paulinho, contratado do Atlético-MG, também aparece no top 10 das contratações mais caras (9º lugar).

A janela

O Mercado da Bola está aberto nas principais ligas nacionais da Europa e na Arábia desde a virada do ano. Os clubes desses países poderão realizar novas contratações em média até o fim de janeiro —a janela saudita será a primeira fechar (dia 31) e a italiana, a última (4 de fevereiro).