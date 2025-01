Coutinho ainda é o mais caro da história da janela de janeiro; veja top 10

A barreira dos 100 milhões de euros (R$ 626,2 milhões), por exemplo, foi quebrada em duas oportunidades.

Brasil no topo

Desde 2018, quem ocupa o posto de reforço mais caro da história das janelas de janeiro é um brasileiro: Philippe Coutinho, que foi contratado do Liverpool pelo Barcelona por uma cifra recorde de 135 milhões de euros (R$ 846,5 milhões).

Além do hoje jogador do Vasco, apenas o volante argentino Enzo Fernández, do Chelsea, protagonizou um negócio na casa de nove dígitos. Sua venda, realizada logo depois da conquista da Copa do Mundo-2022, alcançou 121 milhões de euros (R$ 758,8 milhões).

O top 10 dos grandes negócios já fechados no começo do ano não tem nenhum outro brasileiro. Quem mais se aproxima desse grupo é Oscar, cuja ida para o Shanghai Port, em 2017, ocupa a 11ª posição no ranking -o agora meia do São Paulo custou 60 milhões de euros (R$ 375,9 milhões).

Até quando vai a janela?

Os clubes dos maiores mercados consumidores de jogadores do planeta (Europa e Oriente Médio) têm ainda uma média de dez dias pela frente para melhorar seus elencos para a metade final da temporada 2024/25.