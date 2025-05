Sem astros? PSG gasta 40% mais com salários que rival de final da Champions

Segundo dados levantados pelo "Capology", plataforma especializada na cobertura do lado financeiro do futebol, o elenco dirigido por Luis Enrique tem um custo de 196,8 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) por temporada, fora premiações e luvas por assinatura de contrato.

Enquanto isso, a Inter gasta "apenas" 140,7 milhões de euros (pouco menos de R$ 900 milhões) anuais com pagamento de salários dos jogadores do seu time principal.

Nada menos que nove atletas do time francês ganham no mínimo 10 milhões de euros (R$ 63,7 milhões) a cada temporada. O maior salário pertence ao atacante francês Ousmane Dembélé, autor de 33 gols em 2024/25, que recebe 18 milhões de euros (R$ 114,6 milhões).

O outro finalista da Champions conta com só quatro jogadores com rendimentos nessa faixa. Pelo lado interista, ninguém fatura mais que os 16,7 milhões de euros (R$ 106,3 milhões) do capitão argentino Lautaro Martínez.

5ª maior folha da Europa

O PSG tanto não se transformou em time barato depois da saída dos seus maiores astros que sua folha salarial ainda é a quinta maior do futebol europeu.