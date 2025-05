Champions bagunça disputa por melhor do mundo, que fica imprevisível

Dembélé... será?

De todos os os jogadores que têm aparecido nos últimos meses em listas de possíveis candidatos a ganhar a próxima edição da Bola de Ouro e do The Best (eleição da Fifa), apenas um poderá participar do Inter de Milão x Paris Saint-Germain que decidirá a Champions, no dia 31.

Ousmane Dembélé é o grande nome da histórica campanha do PSG em 2024/25: é o artilheiro do Campeonato Francês e já balançou as redes 33 vezes nesta temporada, seu recorde pessoal.

Mas é difícil saber se os colégios eleitorais responsáveis pelos votos que decidem essas premiações comprarão a ideia de consagrar como melhor do mundo um atleta de carreira tão errática e que, até pouco tempo atrás, era tratado como um desperdício de talento.

Antes de ser contratado pelo PSG, dois anos atrás, Dembélé teve uma passagem nada empolgante de seis temporadas pelo Barcelona. Esse período ficou marcado mais pelos longos períodos no banco de reserva e conflitos com imprensa e torcedores do que propriamente por um bom futebol.

Por isso, muita gente ainda pensa que o francês vive apenas uma "temporada mágica", que não corresponde ao que ele realmente é. Esse voto de desconfiança pode até ser minimizado com um possível título inédito do PSG na Champions, mas é suficiente para tirar dele o rótulo de favorito nas eleições de melhor do mundo.