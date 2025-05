Melhor como 2º atacante: como joga João Félix, sonho português do Flamengo

Desde o começo do ano, João Félix está emprestado pelo Chelsea ao Milan. No entanto, é pouco provável que os italianos comprem os direitos do jogador e menos provável ainda que a equipe inglesa faça questão de recolocar o português no seu elenco para o segundo semestre.

Melhor versão

Depois que chegou ao primeiro escalão da Europa, João Félix viveu seus melhores momentos atuando como segundo atacante e formando dupla com um centroavante mais fixo, formação que já fez muito sucesso no passado, mas que acabou caindo em desuso no cenário internacional.

Nas temporadas 2020/21 e 2021/22, o português jogou ao lado de Luis Suárez no Atlético de Madri. Enquanto o uruguaio ficava mais centralizado dentro da área, ele tinha a função de rodar por todo o setor ofensivo e criar jogadas que seriam finalizadas pelo camisa 9.

Na soma dos dois anos em que fez parte de uma dupla de ataque tradicional marcou 20 gols e distribuiu 12 assistências. Em média, participou ativamente de 0,43 jogada que terminou com a bola nas redes por partida disputada no período.

Depois que deixou o Atleti, primeiro para jogar no Barcelona e depois no Chelsea e no Milan, o português passou a ser aproveitado mais como ponta, normalmente pelo lado esquerdo do campo, ou na função de camisa 10.