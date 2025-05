É tetra: como Ancelotti participou de feito histórico da seleção brasileira

Nome mais cotado para dirigir a seleção na reta final do ciclo da Copa do Mundo-2026, o italiano Carlo Ancelotti viveu na pele um dos momentos mais gloriosos da história do futebol brasileiro e não gostou nem um pouco dessa experiência.

O hoje treinador do Real Madrid estava no gramado do Rose Bowl, ainda que fora das quatro linhas, quando a equipe canarinho derrotou a Itália nos pênaltis na final da Copa-1994 e se transformou na primeira tetracampeã mundial.

Ancelotti, então com 35 anos e recém-aposentado da carreira de jogador profissional, era um dos três auxiliares de Arrigo Sacchi na Azzurra que viu seu sonho de título ir pelos ares junto com a cobrança isolada por Roberto Baggio.