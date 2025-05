Pouco tempo para 2026? Ancelotti ganhou 2 Champions em 1º ano de trabalho

Aliás, praticamente um terço dos 31 títulos da carreira de Ancelotti como treinador foram conquistados antes de ele completar aniversário de um ano de clube. Foram dez troféus levantados no "ano um" da sua gestão.

Quatro títulos nacionais ?de cara?

A Champions não foi a única competição importante que o novo técnico da seleção conseguiu vencer "de imediato".

Ancelotti ganhou dois dos maiores campeonatos nacionais do planeta já na primeira vez que participou: foi campeão inglês com o Chelsea, em 2009/10, e alemão com o Bayern de Munique, sete anos mais tarde.

Ainda que não tenha conseguido na primeira tentativa, o italiano também faturou a La Liga espanhola na temporada de estreia do seu retorno ao Real (2021/22).

Dos cinco principais ligas europeias, a única que Ancelotti realmente demorou um bom tempo para vencer foi a italiana. Carletto precisou de duas temporadas no Parma, mais duas e meias na Juventus e outras três no MIlan até, enfim, levantar o troféu da Serie A, o que aconteceu em 2003/04.