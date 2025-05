Com Abel, Palmeiras beira a perfeição em fases de grupos da Libertadores

Em todas as cinco edições do torneio interclubes número um do futebol sul-americano em que foi dirigido desde o início pelo treinador português, o Palmeiras passou para os mata-matas decisivos como melhor time do seu grupo.

Classificação e jogos Libertadores

Mais que isso: a equipe de Abel sempre teve uma das três melhores campanhas na soma de todas as chaves. Em 2022 e 2023, foi a líder geral do ranking da fase classificatória. Já em 2021, ficou na segunda posição geral. E, na temporada passada, em terceiro lugar.

Desde a contratação do treinador português, o Palmeiras já foi a campo 28 vezes pela fase de grupos da Libertadores e conquistou nada menos que 24 vitórias. Seu aproveitamento no período é de incríveis 88,1% dos pontos disputados, o mais alto dentre todos os clubes sul-americanos (e com folga).

Com Abel, o Palmeiras só perdeu duas partidas até hoje nessa etapa classificatória. Curiosamente, uma dessas derrotas aconteceu justamente contra o adversário de hoje: um 3 a 1 na primeira rodada de 2023, com escalação reserva (os titulares foram poupados para a final do Campeonato Paulista) e na temida altitude de La Paz.

O outro tropeço aconteceu na penúltima rodada de 2021. Com classificação antecipada para as oitavas já conquistada, o time alviverde levou 4 a 3 do Defensa y Justicia, dentro do Allianz Parque.

Recorde à vista

Vencedor das últimas seis edições da Libertadores (Flamengo foi campeão em 2019 e 2022, Palmeiras venceu em 2020 e 2021, Fluminense levantou o troféu em 2023 e o Botafogo ganhou no ano passado), o Brasil pode nesta temporada igualar o recorde histórico de títulos da Argentina.