Brasil tem semana decisiva para evitar vexame histórico na Sul-Americana

Dono do futebol mais rico e poderoso do continente, o Brasil corre risco de protagonizar um vexame histórico na Copa Sul-Americana.

O país pentacampeão mundial inicia hoje a penúltima rodada da fase de grupos do torneio interclubes número dois da Conmebol sem representantes na zona de classificação para as oitavas de final do torneio.

Nenhum dos sete times brasileiros na disputa desta edição ocupa a liderança de chave, condição necessária para avançar direto aos mata-matas decisivos da competição.