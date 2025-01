PSG vive drama na Champions; Real e City também estão ameaçados de queda

Nova Champions

A temporada 2024/25 marca o início de uma nova fase da Liga dos Campeões. Após mais de duas décadas, a forma de disputa da competição foi alterada. Na verdade, passou por uma completa revolução.

A partir deste ano, a Champions não tem mais uma fase de grupos. Os 36 times participantes da etapa principal (quatro a mais que no formato anterior) jogam oito vezes contra adversários definidos por um sorteio para definir quem avança aos playoffs.

Os donos das oito melhores campanhas nessa fase classificatória vão direto para as oitavas de final. Já os classificados entre a nona e a 24ª posição terão de disputar um playoff extra.

O sucessor do Real Madrid no posto de melhor time de futebol da Europa será conhecido no dia 31 de maio. Desta vez, o palco da decisão será a Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, na Alemanha.

Champions League - 7ª rodada da fase de liga

Hoje, às 14h45 - Monaco x Aston Villa, em Monte Carlo (MNC)

Hoje, às 14h45 - Atalanta x Sturm Graz, em Bérgamo (ITA)

Hoje, às 17h - Atlético de Madri x Bayer Leverkusen, em Madri (ESP)

Hoje, às 17h - Benfica x Barcelona, em Lisboa (POR)

Hoje, às 17h - Estrela Vermelha x PSV Eindhoven, em Belgrado (SER)

Hoje, às 17h - Liverpool x Lille, em Liverpool (ING)

Hoje, às 17h - Club Brugge x Juventus, em Bruges (BEL)

Hoje, às 17h - Slovan Bratislava x Inter de Milão, em Bratislava (SVQ)

Hoje, às 17h - Bologna x Borussia Dortmund, em Bolonha (ITA)

Amanhã, às 14h45 - RB Leipzig x Sporting, em Leipzig (ALE)

Amanhã, às 14h45 - Shakhtar Donetsk x Brest, em Gelsenkirchen (ALE)

Amanhã, às 17h - Sparta Praga x Inter de Milão, em Praga (TCH)

Amanhã, às 17h - Feyenoord x Bayer de Munique, em Roterdã (HOL)

Amanhã, às 17h - Arsenal x Dínamo Zagreb, em Londres (ING)

Amanhã, às 17h - Milan x Girona, em Milão (ITA)

Amanhã, às 17h - Paris Saint-Germain x Manchester City, em Paris (FRA)

Amanhã, às 17h - Real Madrid x Red Bull Salzburg, em Madri (ESP)

Amanhã, às 17h - Celtic x Young Boys, em Glasgow (ESC)