7 veteranos sul-americanos para seu time buscar na Europa no 2º semestre

MATÍAS VECINO

Meia, 33 anos

Uruguaio, Lazio (ITA)

Imagem: Getty Images

Apesar de nunca ter sido uma das estrelas da seleção uruguaia, tem no currículo quase 70 partidas com a camisa celeste e participação em duas Copas do Mundo. Vecino fez praticamente toda a carreira na Itália, onde está desde 2013. Ele passou por Fiorentina, Cagliari, Empoli, foi campeão nacional com a Inter de Milão e atualmente está na terceira temporada pela Lazio. Como tem ficado mais no banco de reservas nos últimos meses e ficará sem contrato daqui a um mês e meio, é bem possível que o meia uruguaio busque uma nova experiência profissional. E o Brasil pode ser um mercado a ser explorado.

NICOLÁS OTAMENDI

Zagueiro, 37 anos

Argentino, Benfica (POR)

Imagem: Getty Images

Mais um campeão mundial com a Argentina, o zagueiro tem lidado bem com o processo de envelhecimento e continua em alto nível apesar de já estar com 37 anos. Otamendi ainda é o capitão do Benfica e permanece como titular da seleção. Assim como Di María e Tagliafico, ficará sem contrato a partir do dia 1º de julho. Ou seja, está com o caminho aberto para encerrar seus dias de futebol europeu., Vale lembrar que o zagueiro já teve uma passagem, ainda que curta, pelo Brasil. Em 2014, Otamendi jogou durante um semestre no Atlético-MG.