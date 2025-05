Pouco usado, Vitor Reis ganha voto de confiança e fica no City para 2025/26

Apesar de só ter disputado três partidas oficiais desde que deixou o Palmeiras, Vitor Reis recebeu um voto de confiança do técnico Pep Guardiola e permanecerá no elenco do Manchester City para a próxima temporada.

O "Blog do Rafael Reis" apurou que a decisão inicial do clube inglês é que o jovem zagueiro brasileiro não fique disponível para negociações na janela de transferências do meio do ano.

Ou seja, o City não pretende emprestar o defensor de 19 anos a nenhum clube para que ele ganhe experiência antes de ser melhor aproveitado na equipe principal. O processo de lapidação do garoto continuará acontecendo dentro do Etihad Stadium.