Atlético-MG vence Caracas e embola grupo antes de decisões na última rodada

Em segundo tempo agitado, o Galo dominou novamente e desperdiçou mais oportunidades, mas venceu com tranquilidade. O time de Cuca ampliou logo no início da segunda etapa, mas viu o Caracas marcar de pênalti e diminuir com uma das raras investidas. Ainda deu tempo de Rony entrar no lugar de Hulk e anotar o seu.

Gols e destaques

Hulk se lamenta durante Atlético-MG x Caracas, jogo da Sul-Americana Imagem: DOUGLAS MAGNO / AFP

Hulk acertou o travessão em linda cobrança de falta. O camisa 7 do Galo finalizou de muito longe e assustou Benítez, que apenas observou o lance.

Echenique perdeu gol incrível para os visitantes. O atleta foi acionado em velocidade cara a cara com Éverson e finalizou em cima do goleiro. Na sobra, chutou por cima do gol.

Zagueiro do Caracas marcou contra! Para colocar o Atlético na frente, o defensor Blessing Edet tentou cortar o cruzamento de Cuello, subiu de cabeça e jogou contra o próprio gol aos 28 minutos.