Fla vence LDU, segue vivo e chega à zona de classificação na Libertadores

Zagueiro-artilheiro — Contratado ano passado, Léo Ortiz chegou ao seu quinto gol pelo Flamengo, sendo o terceiro em 2025.

Mosaico — A torcida do Flamengo fez um mosaico no setor Leste do Maracanã. A imagem reproduzia um urubu ao estilo "fênix", com direito a um olhar brilhante. Já no setor Norte, milhares de faixas de mão foram distribuídas aos torcedores com frases de incentivo.

Landim na área — Ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim esteve no estádio no setor Maracanã Mais, em meio aos torcedores. Vestido com uma camisa do lateral direito uruguaio Varela, ele tirou fotos e interagiu com os rubro-negros.

Próximos jogos - O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde no domingo tem o clássico contra o Botafogo, no Maracanã. Já na quarta, dia 21, no mesmo local, recebe outro Botafogo, o da Paraíba, em jogo válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para se classificar.

