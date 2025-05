Ancelotti sofreu nas mãos de Neymar e até foi demitido após 'show' do astro

Pela primeira vez na carreira, Carlo Ancelotti terá a oportunidade de trabalhar com Neymar. Isso, é claro, se o novo técnico da seleção brasileira julgar que o camisa 10 do Santos mereça fazer parte do projeto da Copa do Mundo-2026.

Mas, apesar de jamais ter dividido vestiário com o meia-atacante, o italiano conhece de longa data o maior astro do futebol pentacampeão mundial dos últimos tempos. E já sofreu bastante nas mãos dele.

Ancelotti chegou até mesmo a ser demitido de um dos clubes mais poderosos do mundo por "culpa" de Neymar.