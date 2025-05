Ancelotti ganhou grupo após motim, relembra 1º brasileiro treinado por ele

'Foi uma escola para mim'

Técnico do Olbia, da quarta divisão italiana, nesta temporada, Zé Maria considera que ter trabalhado com Ancelotti logo quando desembarcou no futebol europeu foi uma das melhores escolas que ele poderia ter.

"Ele me ensinou muito, especialmente nas partes tática e defensiva. Na minha época, no Brasil, lateral meio que só precisava atacar, a gente era cobrado a ser uma arma ofensiva. Foi na Itália e com Ancelotti que eu melhorei minha marcação e descobri mais sobre as funções defensivas", disse.

Mas apesar de ser admirador confesso do novo técnico da seleção, Zé Maria não deixa de fazer um alerta sobre o resultado final do trabalho do treinador italiano na equipe pentacampeã mundial.

"O Ancelotti é um treinador acostumado com o futebol de clubes. Ele vai precisar de tempo para se acostumar com a seleção, especialmente porque tem muita coisa errada para corrigir. Se derem esse tempo para ele, aí sim pode dar certo."

Vaga na Copa já é em junho

Ancelotti pode chegar à seleção já cumprindo o primeiro objetivo para o qual foi contratado: manter o Brasil como o único país participante de todas as edições de Copa do Mundo já realizadas.