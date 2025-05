Inter elimina Nacional e decide vida ou morte com Bahia na última rodada

O 1º tempo da partida foi de poucas chances criadas, com as equipes com medo de ceder espaços para o adversário. Thiago Maia até balançou as redes em uma cabeçada após chuveirinho na área, mas o gol foi anulado imediatamente por impedimento.

Na reta final do 1º tempo, Ricardo Mathias abriu o placar após jogada de Aguirre. Autor do gol, o jovem de 18 anos foi titular do Inter pela primeira vez na temporada. Ele havia disputado as últimas duas partidas do Colorado, entrando no segundo tempo.

Na volta do intervalo, o técnico do Nacional fez duas alterações, colocando em campo Gonzalo Petit e Jeremía Recoba, filho de Álvaro, ídolo histórico do clube. O time uruguaio começou a crescer na partida, pressionando o Inter no campo de defesa, sobretudo com ataques pelo lado direito.

Sentindo a pressão, Roger Machado respondeu fazendo três alterações no Inter, substituindo inclusive o autor do gol, Ricardo Mathias. O Inter continuou resistindo à pressão uruguaia, tentando escapar em raras oportunidades de contra-ataque.

Nos acréscimos, Aguirre fez o 2 a 0 escapando pelo meio-campo, correndo longos metros até driblar o goleiro e bater para o gol vazio. Com muito sufoco, o Colorado garantiu os três pontos fora de casa e agora definirá seu futuro no duelo contra o Bahia em seus domínios.

Gols e destaques

Gol anulado. Aos 38 minutos do 1º tempo, Aguirre cruzou na área, e Thiago Maia subiu livre para cabecear para o fundo das redes. Mas o bandeirinha assinalou impedimento, e o VAR não teve dificuldade para confirmar o impedimento.