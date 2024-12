44 jogos em 10h: por que hoje é o dia mais cheio do ano no futebol inglês?

Ao contrário do que acontece ao longo do restante da temporada, essa rodada praticamente não é desmembrada em mais dias. Somente duas partidas da Premier League (Brighton x Brentford e Arsenal x Ipswich Town) ficaram para amanhã. Nas segunda, terceira e quarta divisões, todos os jogos serão hoje mesmo.

O que é Boxing Day?

Tradição no Reino Unido e também em alguns outros países colonizados por ingleses, o Boxing Day é uma espécie de prorrogação do Natal, sempre comemorada no dia seguinte ao aniversário de nascimento de Jesus.

Na Inglaterra, essa data é considerada feriado há um século e meio, desde 1871, e tradicionalmente serve para que as pessoas troquem os presentes que não gostaram ou que não serviram recebidos durante os festejos natalinos.

A data é uma espécie de Black Friday que cai em qualquer dia da semana. O Boxing Day é um dia em que as lojas promovem grandes liquidações para queimar os estoques antes da virada do ano.

Por que tanto futebol?

As rodadas cheias de Boxing Day são uma das tradições mais fortes do futebol inglês. Desde o fim do século 19, os ingleses se acostumaram a praticar o futebol e ir aos estádios assistir às partidas da modalidade nos últimos dias do ano.