Fla tem média de público maior que Barça e City; River é o nº 1 do mundo

Dono da torcida mais numerosa do futebol brasileiro, o Flamengo é o único time do país pentacampeão mundial no top 30 do ranking das maiores médias de público do planeta nesta temporada.

Apesar de ter passado longe de brigar pelo título da Série A em 2024, a equipe rubro-negra ainda conseguiu atrair mais torcedores aos estádios que potências europeias do porte de Manchester City, Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus.

De acordo com levantamento feito pelo "Blog do Rafael Reis" a partir de informações compiladas pelo site "World Football", o clube do Rio possui na atual temporada (já encerrada no Brasil e ainda em andamento na Europa) a 22ª maior média de público dos campeonatos nacionais do planeta inteiro.