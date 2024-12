7 presentes de Natal desejados por clubes brasileiros neste Mercado da Bola

VITOR ROQUE

Quem sonha? Palmeiras

No caro time que o Palmeiras pretende montar para fazer bonito no Super Mundial de Clubes, a vaga de centroavante ainda está em aberto. E Vitor Roque é o nome mais desejado para suprir a lacuna existente no elenco alviverde desde que Endrick foi para o Real Madrid, no meio do ano. O ainda jovem atacante de 19 anos não deu certo no Barcelona, mas está conseguindo recuperar o bom futebol no empréstimo para o Betis. A princípio, a equipe de Sevilha quer que o ex-Athletico-PR cumpra seu contrato até o fim (junho). Mas, como dizem, o futebol é dinâmico... A proposta que o Palmeiras pretende apresentar ao Barcelona para compara os direitos econômicos de Vitor Roque está na casa de 20 milhões de euros (R$ 127,2 milhões).

NEYMAR

Quem sonha? Santos

Imagem: Getty Images

Ao que tudo indica, ainda não será agora que acontecerá o tão aguardado retorno de Neymar ao Brasil. Até algumas semanas atrás, eram fortes os rumores de que o Al-Hilal liberaria o camisa 10 de cumprir o último semestre do seu contrato, o que permitiria ao jogador se transferir para o Santos já na janela de janeiro. Mas agora a intenção dos sauditas é inscrever o meia-atacante no segundo turno da Saudi League e também usá-lo no Super Mundial de Clubes. Caso esse seja mesmo o enredo dos próximos capítulos da "novela Neymar", a possível volta dele ao Santos ficaria adiada para julho.

PAUL POGBA

Quem sonha? Corinthians