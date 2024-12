Quem é o ex-Real dos Galácticos que quer treinar 'todo time' no Brasil?

Apesar de na prática já estar aposentado dos gramados há mais de uma década, Salgado nunca foi técnico efetivo de nenhum clube.

O antigo jogador do Real foi auxiliar da seleção egípcia durante dez meses, dirigiu interinamente o Pafos, do Chipre, por meras 11 partidas e tem contrato em vigor com a Arábia Saudita para comandar a equipe sub-15 do país.

Quem é Salgado?

Revelado nas categorias de base do Celta, Míchel Salgado ficou conhecido no Brasil por conta de uma violenta entrada no tornozelo que impediu Juninho Paulista de disputar a Copa do Mundo-1998.

Um ano depois, ele se transferiu para o Real, onde foi contemporâneo de uma coleção de craques. Além de Ronaldo e Roberto Carlos, nomes como Luís Figo, Zinédine Zidane, Raúl e David Beckham também jogaram com o lateral, que chegou a ser treinado pelo brasileiro Vanderlei Luxemburgo.

No total, Salgado passou dez temporadas e disputou 371 partidas com a poderosa camisa branca. O defensor conquistou quatro títulos espanhóis e venceu duas edições da Liga dos Campeões da Europa (2000 e 2002), ambas como titular.