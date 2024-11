Como Venezuela superou preconceitos para viver 'boom' no futebol brasileiro

O time canarinho volta a campo pelas eliminatórias nesta noite e, na sequência, enfrenta o Uruguai, terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com os resultados de outubro, o Brasil deu uma respirada na corrida pelas vagas na Copa-2026. Agora, os comandados de Dorival Júnior ocupam a quarta posição do qualificatório, com 16 pontos, seis a menos que a líder, Argentina.

Devido à ampliação no número de participantes do Mundial (de 32 para 48 times), os seis primeiros colocados das eliminatórios sul-americanas conquistam a classificação direta para o torneio que será organizada por Estados Unidos, Canadá e México. A sétima melhor seleção do continente ainda participará de uma repescagem pelas vagas remanescentes.