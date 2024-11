Brasileirão cede 41 jogadores na Data Fifa; Botafogo lidera as convocações

Um total de 41 jogadores em atividade na primeira divisão do Campeonato Brasileiro irão vestir a camisa de alguma seleção principal nesta Data Fifa.

Além de Weverton, Léo Ortiz, Guilherme Arana, Gerson, Estêvão, Luiz Henrique e Igor Jesus, convocados por Dorival Júnior para os jogos contra Venezuela e Uruguai, outros 34 atletas de 11 nacionalidades diferentes foram chamados por seus países de origem.

Em meio ao processo de ruptura de tradição que tem ganhado força por aqui nos últimos meses, as equipes sul-americanas não serão as únicas que receberão reforços oriundos do futebol brasileiro. Angola (Bastos), Costa Rica (Joel Campbell) e Irlanda do Norte (Jamal Lewis) também terão jogadores que atuam no país pentacampeão mundial.