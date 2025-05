Atacante que 'não fazia gol' dá volta por cima e é disputado por gigantes

O negócio promete movimentar valores milionários. É bem possível que a multa rescisória de 62,5 milhões de libras (R$ 394 milhões) seja paga, o que obrigaria os Wolves a aceitarem a transação.

Temporada de recorde

A valorização de Matheus Cunha no cenário internacional tem uma explicação. A temporada que está acabando foi a melhor de toda a sua carreira? e teve direito até a um recorde bem importante.

Mesmo jogando por uma equipe pequena da Inglaterra, o atacante conseguiu marcar 15 gols na Premier League e se igualou a Roberto Firmino (2017/18) e Gabriel Martinelli (2022/23) como os maiores artilheiros brasileiros em uma única edição do campeonato nacional mais badalado do planeta.

E ele ainda tem mais duas chances pela frente para quebrar essa marca histórica e se isolar no topo do ranking. Os Wolves jogam na próxima terça-feira contra o Crystal Palace e encerram a temporada no domingo seguinte, frente ao Brentford.

Mudança de posição

A temporada com mais gols na carreira de Matheus Cunha coincide com uma mudança tática implantada pelo técnico Gary O'Neil e que teve prosseguimento nas mãos de Vitor Pereira (ex-Corinthians e Flamengo).