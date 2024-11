2.676 jogos: Botafogo tem o elenco 'mais europeu' do Brasil; veja o top 10

Grêmio (2.500 jogos) e São Paulo (2.361) aparecem na sequência no ranking dos times da Série A com elencos de maior experiência no Velho Continente. Corinthians, Vasco e Atlético-MG também possuem grupos de jogadores que atuaram mais de 2 mil vezes por lá.

O fato de o Botafogo ter o time com maior bagagem europeia no futebol brasileiro não é coincidência, mas sim uma política da administração de John Textor.

Para conseguir fazer frente a Palmeiras e Flamengo, que vêm dominando o cenário nacional nos últimos tempos, o investidor norte-americano resolveu montar um elenco acostumado a atuar nos principais campeonatos do planeta e que pudesse trazer para o Brasil o que está rolando de melhor na elite da bola.

O jogador com maior experiência no Velho Continente do grupo botafoguense é o volante Allan, ex-seleção que disputou 365 partidas por Napoli (Itália), Udinese (Itália) e Everton (Inglaterra) ao longo da carreira.

Palmeiras foge à regra

Enquanto a maioria dos clubes mais poderosos do Brasil tem enchido seus elencos de atletas de passaram parte das suas trajetórias em gramados europeus, o Palmeiras adota uma outra política.