Em pior fase e com contrato terminando, Guardiola vive fim de ciclo no City

Além do adeus do dirigente, outro sinal de que os dias de Guardiola em Manchester estão contados é a possível despedida do meia Kevin de Bruyne. Um dos homens de confiança do treinador, o belga também ficará sem contrato no meio de 2025 e nada indica que renovará seu vínculo.

Risco de rebaixamento

Em várias oportunidades em que foi perguntado sobre o futuro no City, o catalão falou que nem sabe se continuará dentro da "realidade financeira" do time para os próximos anos.

A incerteza relatada por Guardiola tem a ver com o julgamento das 115 possíveis violações das regras financeiras do futebol inglês que teriam sido cometidas pelo clube entre 2009 e 2018.

O caso chegou aos tribunais em setembro, mas a sentença ainda deve demorar alguns meses para ser proferida. Caso seja condenado, o City pode perder pontos na Premier League ou até mesmo ser rebaixado, o que inviabilizaria a permanência do treinador e de boa parte do elenco estrelado que ele comanda.

Futuro na seleção?

Na semana passada, o "The Athletic", braço esportivo do jornal norte-americano "The New York Times", publicou que a CBF estaria se mexendo para contratar Guardiola assim que ele deixar o City.