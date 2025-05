Ancelotti perde dinheiro, mas terá maior salário entre técnicos de seleção

Para tentar conquistar o hexacampeonato mundial em 2026 e assim encerrar um jejum de 24 anos sem vencer uma Copa, o Brasil terá o treinador mais bem remunerado do futebol de seleções.

Anunciado na última segunda-feira como escolhido da CBF para suceder Dorival Júnior, o italiano receberá algo em torno de US$ 10 milhões anuais (aproximadamente R$ 4,7 milhões por mês), de acordo com o colunista do UOL Esporte Rodrigo Mattos.

O valor fica um pouco abaixo dos 10 milhões de euros por temporada (R$ 5,3 milhões a cada 30 dias) que o veterano de 65 anos vinha faturando no Real Madrid. Porém, é bem mais do que o suficiente para colocá-lo no topo do ranking dos técnicos que podem ir ao Mundial-2026.