Quem foi Filpo Núñez, último técnico gringo da seleção antes de Ancelotti?

Curiosamente, apesar de ser um nome importante do futebol nacional, Filpo Núñez não ganhou tantos títulos assim. Seu troféu mais relevante no Brasil foi Rio-São Paulo de 1965 vencido pelo Palmeiras.

O último técnico estrangeiro da seleção antes de Ancelotti em 1999, aos 78 anos, em São Paulo. O argentino Eduardo Coudet, que treinou o Internacional e atualmente está no espanhol Alavés, é seu sobrinho.

Outros estrangeiros

Antes de Filpo Núñez, somente outros dois treinadores estrangeiros chegaram a dirigir a seleção brasileira.

O primeiro deles foi Ramón Platero. Apesar de o treinador oficial do Brasil no Sul-Americano de 1925 ser um local (Joaquim Guimarães), coube ao uruguaio a missão de ficar à beira do gramado e dirigir a equipe nas quatro partidas da competição (duas vitórias, um empate e uma derrota), já que o dono do cargo preferiu ficar no papel de diretor técnico.

Já Jorge Gomes de Lima, um português que chegou ao Brasil ainda na adolescência e ficou conhecido como Joreca, foi convidado em 1944 para fazer dupla com Flávio Costa no comando da seleção em duas partidas contra o Uruguai.