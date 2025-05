Ex-zagueiro Lúcio é internado com queimaduras após acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, foi internado após sofrer um acidente doméstico que resultou em queimaduras no corpo.

O que aconteceu

A notícia foi divulgada pelo próprio perfil do zagueiro, nos stories do Instagram. De acordo com o comunicado, o ex-jogador está 'estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários'.