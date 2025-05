Palmeiras, Flamengo, Bragantino. Quem vai ser líder? Informações e palpites

Domingo, Alfredo Jaconi, 16h

ANÁLISE - A estreia de Claudio Tencati como técnico pode motivar os jogadores do Juventude. A irregularidade do Fluminense também é parte do cardápio do jogo.

JUVENTUDE - Problemas - Problemas - Matheus Babi (machucado), Nenê (machucado), Cipriano (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Marcão, Ewerthon, Wilker Ángel, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque e Jádson; Batalla, Mandaca e Gabriel Taliari; Gilberto. Técnico: Cláudio Tencati

Últimos cinco jogos - d-d-d-e-d

FLUMINENSE - Problemas - Lima (machucado), Cano (machucado), Bernal (machucado), Guga (machucado), Otávio (machucado), Canobbio (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli e Nonato; Arias, Ganso e Serna; Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho

Últimos cinco jogos - v-d-d-v-v