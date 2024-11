Ex-xodó de Ramón na seleção 'renasce' na Europa e brinca de ser artilheiro

Melhor brasileiro na França

Emprestado até junho de 2025 pelo Chelsea, clube que compartilha o mesmo dono do Strasbourg, Andrey Santos é neste momento o melhor jogador brasileiro em atividade na França.

De acordo com o "WhoScored?", plataforma de inteligência artificial que transforma estatísticas do que em acontece em campo em notas que medem o desempenho dos atletas, o volante tem média 7,44 nesta temporada.

A nota do garoto revelado pelo Vasco supera (com folga) a do zagueiro Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain e titular absoluto do Brasil, que tem 7,03.

Ainda segundo a avaliação feitas pelos algoritmos, Andrey Santos faz parte da seleção do Francês e é o sexto melhor jogador do torneio —Ousmane Dembélé, do PSG, soma 7,86 e lidera o ranking.

Volta por cima

O sucesso experimentado neste começo de temporada é uma espécie de volta por cima na carreira do camisa 8, que até parecia ter cometido um erro ao se transferir tão cedo para a Europa.