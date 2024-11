Como sucesso do Al-Hilal complica futuro de Neymar e pode facilitar saída

O Al-Hilal já percebeu que não precisa de Neymar.

É essa conclusão que pode encurtar a passagem pelo Oriente Médio do reforço mais caro da história da Arábia Saudita e fazer com que ele seja liberado do seu atual clube seis meses antes do fim do seu contrato.

O futuro do astro brasileiro será discutido pela diretoria e pelo técnico Jorge Jesus durante as férias de fim de ano do futebol saudita -a equipe se despede de 2024 no dia 7 de dezembro e só volta a campo em 7 de janeiro.