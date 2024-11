Melhor do mundo? Raphinha já deixa para trás Vini Jr., Mbappé e Haaland

Com direito a uma goleada por 4 a 0 sobre o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, no caminho, a equipe catalã já abriu nove pontos de vantagem sobre o arquirrival na liderança do Campeonato Espanhol.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Já na Champions, aplicou um sonoro 4 a 1 sobre o poderoso Bayern de Munique, somou seis pontos nas três primeiras rodadas e hoje visita o Estrela Vermelha para completar sua participação na metade inicial da fase de liga.

Melhor do mundo

De acordo com avaliação feita pelo "Sofascore", plataforma de inteligência artificial que transforma as estatísticas produzidas dentro de campo em notas que avaliam o desempenho de cada jogador, Raphinha pode sim se considerar como uma espécie de pré-candidato a melhor jogador da temporada.

O camisa 11 do Barcelona divide com Harry Kane a primeira colocação do ranking de grandes nomes de 2024/25 (novamente, considerando apenas o escalão mais alto do futebol europeu).

Segundo o "Sofascore", tanto o brasileiro quanto centroavante inglês têm média de 8,14 nesta temporada. Os dois são os únicos jogadores com nota acima de 8 até o momento -Vinícius Júnior, por exemplo, tem 7,52.