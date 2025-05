Flamengo foi Flamengo e está salvo

Mais não fez pelo velho problema dos times atuais de perderem as chances que criam.

No segundo tempo fez, também aos 9 minutos, em belíssima jogada de Alex Sandro indo ao fundo e com Luiz Araújo enfiando na rede a bola que lhe sobrou: 2 a 0.

Pronto: o Flamengo chegava ao segundo lugar de seu grupo, minimizava a má campanha feita até agora na Libertadores e praticamente garantia sua classificação, mesmo que não em primeiro lugar, embora até isso seja possível com a goleada que o rubro-negro deverá impor ao Táchira, no Rio, e com a provável vitória da LDU sobre o Central Córdoba, em Quito.