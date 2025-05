Após pane elétrica e gritos no avião, Monica Iozzi abandona voo

Iozzi chegou a mostrar o piloto tentando acalmar os passageiros. "Por gentileza, mantenha a calma. Nós vamos retornar. Quem quiser prosseguir no nosso voo, vai prosseguir, e quem quiser descer, vai descer. Neste momento tem que manter a calma. Estamos com procedimento aqui no aeroporto, bastante tenção e comunicação com as pessoas no solo", dizia o comandante.

Segundo Monica, o avião apresentou problemas técnicos. "Deu uma pane elétrica e, em parte, no sistema hidráulico. Tenho muita admiração por quem ficou lá. Mesmo quem ficou lá, o voo vai atrasar pelo menos uma hora. Agora é ver outra companhia."

Após desembarcar, Mônica cogitou pedir um jatinho emprestado para conseguir chegar à gravação do programa. "Lu [Luciano], não tem jeito: temos que colocar o jato pra jogo. Sem jatinho, realmente... O meu quebrou. Não sei se peço seu ou da Ivete, ou não teremos como chegar ao programa", brincou.