Namorado de Anitta brilha e vira 'homem de confiança' na Inglaterra

Desarma muito

A capacidade de roubar a bola dos adversários é justamente a melhor característica do jogo do namorado de Anitta.

Duas temporadas atrás, quando defendia o Espanyol, ele foi um dos recordistas desse fundamento na La Liga espanhola. Esse foi justamente o motivo que fez o Sheffield desembolsar 12,5 milhões de euros (R$ 75,7 milhões) para levá-lo à Inglaterra.

Na atual temporada, o brasileiro tem média de 4,3 desarmes por jogo na Championship, de acordo com dados levantados pelo "WhoScored?". Quem mais se aproxima dele é o inglês David Ozoh, do Derby County, com 3,8 bolas recuperadas a cada partida.

Mesmo na primeira divisão da Inglaterra, só há um jogador com números defensivos superiores aos de Vini Souza: o marfinense Ibrahim Sangaré, do Nottingham Forest, que tem média de 5 desarmes por compromisso disputado.

Homem de confiança

Um dos 12 remanescentes do elenco do Sheffield rebaixado na temporada passada, o volante ganhou a confiança do técnico Chris Wilder e entrou para a hierarquia dos capitães da equipe.